Banco Alimentare insieme a Coca-Cola per un Natale solidale

«L’iniziativa di Coca-Cola ci fa riscoprire la meraviglia del Natale», ha sottolineato Andrea Giussani, Presidente della Fondazione Banco Alimentare Onlus, «momento in cui il piacere dello stare insieme diventa ancora più profondo se accompagnato da gesti di altruismo. Uno sguardo e un pensiero attento per chi ci sta vicino, ci fanno toccare con mano che il Natale è un giorno speciale per tutti noi. Siamo certi che questa bellissima iniziativa toccherà i cuori di tanti consumatori e attraverso il loro coinvolgimento scalderà il Natale di tante persone che vivono un momento di difficoltà».

Questa iniziativa è solo l’ultima di una lunga collaborazione tra Coca-Cola e Banco Alimentare, che ha visto diversi progetti dal 2005 a oggi in supporto alle comunità locali.

Il progetto “Più siamo, più doniamo” prende il via con l’immancabile spot Coca-Cola di Natale, on air dal 18 novembre sulle principali emittenti televisive, che invita tutti a sentirsi Babbo Natale, lasciandosi trasportare dalla magia di questo particolare periodo dell’anno per compiere quei gesti di generosità e inclusione che rendono il Natale un momento speciale.