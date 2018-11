Benedetto Saraceno è Global Ambassador di Special Olympics

Benedetto Saraceno è stato nominato Special Olympics Global Ambassador. In questo ruolo, Saraceno promuoverà sistemi sanitari inclusivi, difenderà i diritti umani e aiuterà a porre fine alla discriminazione nei confronti delle persone con disabilità intellettive. «Sono entusiasta di far parte del movimento Special Olympics. Questo è il momento per i sistemi sanitari per diventare inclusivi», ha detto Saraceno, aggiungendo che «i sistemi sanitari inclusivi sono quel cambio di paradigma che sbloccherà la salute, l’istruzione, l’occupazione, l’alloggio e tutti i diritti umani per le persone ai margini nelle comunità di tutto il mondo».