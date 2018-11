Con Ahmad Joudeh la solidarietà a passo di danza

Alla presentazione dell’evento, oggi a Milano, l’assessore comunale alle Politiche sociali Pierfrancesco Majorino, il direttore generale di Sos Villaggi dei Bambini Italia, Roberta Capella e lo stesso Ahmad Joudeh (nella foto in apertura), da sempre vicino a Sos Children’s Village a livello internazionale. Ha anche svolto diversi corsi di danza al Villaggio Sos di Damasco e in Italia ai primi di novembre ha tenuto dei workshop di dieci giorni per i bambini dei Villaggi Sos a Vicenza e Ostuni.

«Ci uniamo a questo racconto per creare un coro di buone pratiche di cui sia Sos Villaggi dei Bambini sia il comune di Milano sono portatori», ha detto Majorino ricordando le migliaia di profughi siriani transitati nel capoluogo lombardo negli scorsi anni. «Siamo felici di ospitarlo a Milano, così come siamo felici di ospitare oltre 600 ragazzi non accompagnati che fuggono dalle guerre» ha aggiunto l’assessore. «Pensiamo che per loro, e per tutti i bambini in generale, Ahmad possa essere un esempio di determinazione e passione. Grazie a lui e a Sos Villaggi dei Bambini molti ragazzi potranno avere una opportunità per cambiare la loro vita».

«Ahmed è molto conosciuto perché ha ballato con Roberto Bolle in televisione», ha detto Capella ricordando la trasmissione di Rai1 “Danza con me”. «Noi di Sos Villaggi dei Bambini siamo orgogliosi di questo suo debutto milanese in un evento che sosterrà i bambini siriani. In Siria per la guerra sono morte 500mila persone, 2 milioni di minori sono fuggiti e 5 milioni hanno bisogno di aiuto». L’organizzazione è presente nel martoriato Paese dal 1981 con tre Villaggi Sos, anche se quello di Aleppo è stato evacuato e ora i piccoli ospitati sono suddivisi nei due Villaggi Sos di Damasco. Grazie all’evento Dance4life saranno realizzati tre centri Sos di emergenza temporanea, dotati di spazi a misura di bambino «vogliamo anche garantire interventi chirurgici e assistenza sanitaria e psicologica», ha aggiunto il Dg di Sos Villaggi dei Bambini Italia ricordando che al momento in Siria vengono assistiti circa 250 minori e che con i tre centri di emergenza si punta ad aiutare altri 150/200 minori soli: «Dobbiamo riempire il teatro».