Mieloma, da Ail una campagna per la ricerca

«In Italia si registrano ogni anno dalle 5 alle 7.000 nuove diagnosi del mieloma multiplo e almeno 15-20.000 italiani convivono con questo tumore del sangue molto aggressivo», dice Mario Boccadoro, direttore della Divisione universitaria di ematologia di Torino. Secondo Boccadoro «negli ultimi 15 anni la sopravvivenza dei pazienti con il mieloma multiplo è passata da 2,5 a 10 anni». Perciò «aumentare in generale la conoscenza di questo tumore ematologico per migliorare la consapevolezza e la qualità di vita dei pazienti è fondamentale», ha aggiunto Sergio Amatori, presidente dell’Ail.

In questo contesto le campagne di sensibilizzazione come quella presentata a Roma dall’Ail (Associazione italiana contro le leucemie-linfomi e mieloma Onlus) in collaborazione con la Lampada di Aladino e il contributo di Celgene assumono un rilievo particolare nella lotta contro questo che è il secondo tumore del sangue per diffusione che colpisce in particolare persone anziane, con una età mediana alla diagnosi di 70 anni. La campagna si avvale di due testimonial, olimpionici della scherma – Aldo Montano ed Elisa Di Francisca –, in linea con il suo slogan: «Mieloma ti sfido, io non mi lascio cadere». La campagna comprende un video per il web, video che ha per protagonisti i due olimpionici della scherma, e l’installazione itinerante I Duellanti che resterà allestita fino al 15 novembre a Roma in Piazza di Spagna. Dopo questa prima tappa romana, nel corso del 2019 l’installazione sarà nelle piazze di Palermo, Bari, Napoli, Bologna e Torino.