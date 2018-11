Licia Ronzulli è la nuova presidente della Bicamerale Infanzia

A oltre cinque mesi dall'indesiamento del nuovo Governo e a nove mesi dal voto, la Commissione Bicamerale per l'Infanzia e l'Adolescenza si è finalmente riunita e ha eletto la presidenza. La senatrice Licia Ronzulli (FI-BP) è stata scelta oggi come Presidente. L’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, Filomena Albano, a inizio settembre aveva scritto al Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati e a quello della Camera Roberto Fico rappresentando l’esigenza di designare i componenti della Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza.

Di seguito la composizione della Commissione.