Mattarella in Svezia visita la sede Ericsson

La visita è stata occasione per passare in rassegna alcuni momenti salienti della storia dell’azienda in Italia, durante la quale Ericsson ha contribuito alla diffusione capillare delle infrastrutture di rete, fisse e mobili, nel nostro Paese, partecipando così a un cambiamento sociale e culturale che ha consentito agli italiani di comunicare in modi sempre più efficienti e moderni.

Al Presidente della Repubblica Italiana è stata presentata la tecnologia 5G e i suoi vantaggi e fatto provare alcune applicazioni concrete nel settore dell’automotive e della la realtà virtuale, oggi oggetto di sperimentazione anche in Italia. Durante la visita è stato ricordato il ruolo di precursore dell’azienda nel nostro Paese grazie all’iniziativa ”5G for Italy”, avviata nel 2016, e alle sperimentazioni in corso nelle città di Torino, Roma, Genova e Livorno ed in varie realtà in Toscana.

La visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in Ericsson ha un precedente illustre, in quanto avviene 52 anni dopo quella di Giuseppe Saragat. Nel giugno del 1966 il Presidente della Repubblica Italiana ebbe l’opportunità di visitare la sede Ericsson in occasione di un viaggio di Stato in Svezia, dove incontrò Re Gustavo Adolfo VI e l’allora Presidente di LM Ericsson Bjorn Lundvall.