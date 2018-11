Servizio civile, Spadafora: "Nessun taglio al Fondo, ma mi impegno a trovare risorse aggiuntive"

Il Servizio Civile Universale è una straordinaria opportunità di impegno e partecipazione per i giovani che vivono nel nostro Paese. Dai comunicati e dalle dichiarazioni di questi giorni, rilevo un difetto di allineamento rispetto al lavoro che si sta portando avanti. Provo, allora, ad essere più esplicito, rispondendo, punto per punto, alle perplessità legittimamente avanzate, per dissipare ogni dubbio. Per l’importanza del tema, vi ho fin da subito dedicato un’attenzione convinta e appassionata, provando a razionalizzare il complesso passaggio alla riforma approvata dal precedente Governo. Ho voluto confrontarmi con i membri della Consulta Nazionale per il Servizio Civile per mettere a sinergia le sensibilità sviluppate dai diversi attori che compongono il complesso sistema, ma anche per segnalare l’impellenza di un cambiamento che, con i giovani e attraverso i giovani, sia in grado di incidere effettivamente sulle comunità.

La legge di bilancio in discussione alla Camera non prevede alcun taglio significativo per il 2019. In sostanza, si conferma quanto stanziato dal precedente Governo (152.272.678 euro, che, con una riduzione di circa 4.000.000 euro, dovuta ai tagli per il contenimento della spesa pubblica applicati a tutte le amministrazioni centrali nell’ambito della manovra di bilancio, sono diventati 148.145.320 euro).

Nella tabella che segue, si rappresentata la situazione del Fondo servizio civile nazionale a partire dal 2014. In particolare, nella prima colonna, sono evidenziate le previsioni iniziali da legge di bilancio, nella seconda colonna, sono riportati gli incrementi intervenuti durante l’esercizio e, nella terza, è indicato il totale degli stanziamenti utilizzati per l’avvio in servizio dei volontari.