“Ritratti in carcere”, l’importante è saper guardare oltre

Un racconto per immagini che si fa mezzo di indagine sociale con la volontà di fissare momenti nati, in origine, attorno al tavolo sul quale sono state raccolte le storie e le parole delle persone che hanno vissuto l’esperienza di un laboratorio di scrittura organizzato, all’interno del carcere stesso, da Silvana Ceruti.

Margherita Lazzati che frequenta questo luogo da anni come volontaria ha sentito forte la necessità di portare all’esterno una testimonianza diversa dando, allo stesso tempo, valore e riconoscimento all’essere umano.

Un libro importante attraverso il quale viene indagato il tema profondo dello sguardo strettamente legato alla percezione che si ha di sé, dell’altro e dell’ambiente nel quale si vive o si è costretti a vivere.

Il carcere, in fondo, è luogo atipico, ai più sconosciuto e governato da regole proprie nel quale indagare la persona risulta complesso oltre che emotivamente coinvolgente. Serve empatia e, non di meno, quella particolare sensibilità che sia in grado di farsi spazio tra delicate situazioni ed equilibri molte volte precari.

Alla presentazione interverranno: il direttore della Casa Circondariale di San Vittore e già della Casa di Reclusione di Opera Giacinto Siciliano, Jacqueline Ceresoli, storica e critica dell’arte contemporanea, Sara Santi, pedagogista impegnata in percorsi di reinserimento sociale e nella mediazione familiare dei detenuti.

L’incontro sarà moderato da Luisa Bove presidente Associazione “Il Girasole”.

In apertura photo by Aime Cox-Tennant on Unsplash