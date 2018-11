“Sotto lo stesso cielo”: al via la nuova Campagna Tende

C’è un modo concreto per ridurre la distanza tra noi e chi vive ancora in guerra in Siria o da migrante in Brasile o in estrema povertà in Burundi, Kenya o in Italia? La risposta di AVSI è sì, ed è il tema al centro della Campagna Tende: una campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi che si articola in migliaia di iniziative promosse da oltre 2000 volontari che raggiungono ogni anno mezzo milione di persone circa in Italia, Svizzera, Francia, Inghilterra, Austria, Germania, Spagna, Irlanda, Belgio, Usa, Brasile e Perù.