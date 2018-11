Virtual non profit Summit: 5 lezioni online sui 5 temi per lo sviluppo della tua non profit

Ogni giorno, un tema diverso affrontato dal punto di vista di grandi professionisti: quelli che tutti vorrebbero al proprio fianco in ufficio. Quelli che, di organizzazioni nonprofit, ne hanno aiutate tante e sanno dare le risposte giuste.

Ecco gli ospiti che si alterneranno ai microfoni della prima edizione del Virtual Nonprofit Summit: Massimo Coen Cagli direttore di Scuola di Roma fundraising.it; Luciano Zanin leader del collettivo Fundraiser per Passione, Riccardo Friede creatore di Fundraising Km Zero e paladino delle piccole organizzazioni; Rita Bellati creativa Instagram Mentor; Simona Biancu e Alberto Cuttica di EngagedIN, specializzati in Board relations. Gli interventi saranno animati dalle domande scomode di Valerio Melandri direttore del Master in Fundraising di Forlì e Stefano Malfatti neo-presidente dell’Associazione Festival del Fundraising.

Tutti insieme, sono oltre 150 anni di esperienza a disposizione di tutti, per una formazione di altissimo livello. I temi affrontati sono i più cruciali per ogni organizzazione nonprofit: trovare la strategia di fundraising più efficace e renderla sostenibile, individuare macro-errori di comunicazione che impediscono all’organizzazione di emergere tra le tante, capire come interfacciarsi positivamente con il board, scegliere con coscienza la strategia social più giusta.

I webinar possono essere seguiti in diretta gratuitamente. È sufficiente registrarsi online sul sito. Per chi non può seguire la diretta o per chi vuole assicurarsi la fruizione dei seminari in ogni momento (magari vedendoli insieme al proprio staff o ai propri colleghi), è possibile acquistare le registrazioni degli incontri. Acquistare le registrazioni del Virtual Nonprofit Summit costa 49€ SOLO fino all’inizio del primo webinar.

In apertura foto Pexels