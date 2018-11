A Monza apre la prima TIN d’Italia con ‘single family room’

Alla vigilia della Giornata Mondiale della Prematurità, a Monza è stato inaugurato il nuovo reparto di Terapia Intensiva Neonatale della Fondazione Monza e Brianza per il Bambino e la sua Mamma. Si tratta della prima TIN d’Italia organizzata in ‘single family room’: ogni neonato è accolto in una family room di circa 24mq, in un ambiente che favorisce la presenza costante dei familiari e il contatto reciproco. Oltre ai 12 posti letto per le cure intensive, la TIN prevede 14 stanze unifamiliari per le cure intermedie.

«Abbiamo scelto questa data, che anticipa la giornata della prematurità che si celebra in tutto il mondo sabato 17 novembre per sottolineare l’importanza di offrire ai nati pretermine in un ambiente di cura progettato appositamente per loro. Il modello delle single family room della Fondazione MBBM, primo a essere realizzato in Italia, permette ai genitori e al bambino di affrontare con più serenità un momento difficile come la nascita prematura e il periodo del ricovero, che spesso si protrae per alcuni mesi», ha commentatoPaolo Tagliabue, direttore del reparto di Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale della Fondazione MBBM. Numerosi studi scientifici attestano ormai come la presenza costante e il contatto di mamma, papà, fratelli e familiari rende più efficaci le cure ai neonati nati prematuri, uno su dieci nel mondo: le single family room, facilitando tale interazione, garantiscono effetti positivi come la riduzione delle infezioni, l’incremento dell’alimentazione con latte materno, una migliore crescita, la riduzione della durata della degenza. Per Giuseppe De Leo, presidente della Fondazione MBBM «l’attenzione alla cura del neonato, accanto all’attività di ricerca svolta all’interno dell’intera area materno-infantile gestita dalla Fondazione MBBM rappresenta l’esempio evidente della validità della collaborazione pubblico-privato».