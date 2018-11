Da Microsoft 100 milioni per ridurre lo skill mismatch

Phyd permette di visualizzare il posizionamento di giovani e professionisti in una mappa che incrocia opportunità lavorative, requisiti e caratteristiche personali, consente di individuare i percorsi professionali più pertinenti e le traiettorie formative da seguire ed infine offre l’accesso ai corsi migliori per costruire il proprio futuro.

«Come player più rilevante nel mercato del lavoro in Italia sentiamo il dovere di supportare i lavoratori nel colmare il gap formativo e contribuire a costruire il futuro del lavoro in Italia», spiega Andrea Malacrida, Country Manager di The Adecco Group Italia, «Non è una notizia il fatto che l'offerta lavorativa c'è ma spesso non trova adeguate risposte. Quello che vorremmo è contribuire ad avvicinare domanda e offerta aiutando chi cerca lavoro a completare il proprio profilo professionale nel modo migliore».

In Italia infatti il tasso di disoccupazione resta tra i più alti in Europa –secondo Eurostat 10,4% contro 8,2% dell’Eurozona e 30,8% in termini di disoccupazione giovanile contro 16,6% – ed al contempo esiste un grande divario tra le competenze richieste e le skill disponibili sul mercato. «Una dicotomia che rallenta la crescita e che è possibile superare solo puntando sulla formazione, per far evolvere il Paese al passo con i tempi e con i nuovi trend tecnologici», ha spiegato Silvia Candiani, Amministratore Delegato di Microsoft Italia, spiegando il grande sforzo dell'azienda. Phyd infatti, per la cui realizzazione il Gruppo Adecco ha investito 6 milioni di euro, rientra nel progetto di ecosistema Ambizione Italia dell'azienda informatica americana...