Il futuro è la Convenzione Onu, ma dopo dieci anni è ancora sconosciuta

A marzo 2019 saranno 10 anni dalla ratifica della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, quest’anno sono stati dieci anni dalla sua entrata in vigore a livello mondiale. L’impressione è che Anffas abbia fortemente cambiato fisionomia con la Convenzione, con una convinzione che non mi sembra di vedere così diffusa. Perché per voi è tanto importante?

Anffas ha fatto proprio senza se e senza ma il paradigma della Convenzione Onu, probabilmente perché li aveva già maturati. Ricordo che quando vent’anni fa all’Onu si iniziò a immagianare la Convenzione, per l’Italia c’era Maria Rita Saulle, una giurista che era mamma Anffas. È un percorso in cui ci siamo stati fin dall’inizio. Nel momento in cui la Convenzione è stata adottata non potevamo non tenerne conto, perché parla di diritti, capovolge il paradigma, si sposa pienamente con idea di sempre di Anfass. In occasione del 60esimo abbiamo fatto una ricognizione storica dei nostri slogan e li abbiamo trovati molto avanzati, di un’attualità incredibile ancora oggi. Paradossalmente però essere troppo avanzati non paga: rischiamo di parlare un linguaggio sconosciuto ai più. La verità è che la Convenzione Onu in Italia è largamente inattuata perché in gran parte sconosciuta. Quando hai un approccio tutto basato sui diritti e la qualità della vita, spesso ti guardano e dicono: “ma no, abbiamo bisogno di salute, di centri…”. Quando noi parliamo del diritto di autodeterminarsi, ci chiedono “ma come si fa?” e quando lo facciamo vedere strabuzzano gli occhi. La fatica che io vedo è proprio nel far comprendere che la Convenzione Onu non è un libro dei sogni ma qualcosa che se tradotta in concreto dà dignità, diritti, capovolge i paradigmi. Tra l’altro in Italia è legge, non si può far finta di niente. Anche se il primo a dimenticarselo è lo Stato.

In che senso?

Ad esempio nel passaggio dal modello medico al modello biopsicosociale, secondo cui la disabilità sta nella relazione con l’ambiente. Questo è il modello della Convenzione Onu, mentre il sistema italiano è ancorato al modello sanitario o peggio a quello pietistico/assistenziale. Si fa una fatica enorme a cambiare, lo vediamo nella legge 112 sul dopo di noi: la legge è basata tutta sulla Convezione Onu, il modello è tutto basato sulla sanità, quindi si fa fatica.