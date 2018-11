Manovra. M5S: «Controlli più facili per i comuni sul rispetto limitazione orari di slot e vlt»

Pronto soccorso, ignora l'emergenza e gioca online: condannare il singolo o andare alla radice? Accade in un ospedale della provincia di Brescia: un operatore sanitario spegne il telefono delle emergenze per continuare a giocare alle slot online. Non è un caso isolato, ma la "naturale" conseguenza dei dispositivi dell'azzardo predatorio diffusi on e off line: creano flussi selettivi di concentrazione sul "gioco". Il giocatore finisce così per ignorare il contesto in cui realmente si trova. Inutile condannare il singolo, se non si affronta il tema alla radice