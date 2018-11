Padova: che diventi o meno capitale del volontariato nulla sarà come prima

Come nasce la candidatura di Padova?

Tutto è partito da un ripendamento sul nostro lavoro come Csv. Abbiamo inziato una riflessione cercando di capire come stava andando il nostro impegno confrntandoci con la Pa. Quello che abbiamo capito è che serviva un salto di qualità culturale: non bastava più essere quelli che fanno, ma diventare anche quelli che pensano e propongono cose nuove. Così abbiamo deciso di candidare la città trovande grande appoggio dal Comune.

Una candidatura come coronamento di un percorso?

La candidatura può certamente segnare per Padova un giusto riconoscimento del passato. È evidente a tutti, non solo agli addetti ai lavori, che Padova è da sempre stata capace di sperimentare una solidarietà concreta e allo stesso tempo visionaria. Da Civitas a Banca Etica, da Fondazione Zancan ai Beati costruttori di Pace sono moltissime le iniziative di impegno civile nate a Padova e diventate patrimonio nazionale. Senza contarde i personaggi significativi che abbiamo avuto la fortuna di avere qui, da Tom Benetollo a don Giovanni Nervo. Ma a mio avviso si tratta più di uno stimolo per il futuro.

Senza dimenticare un presente importante...

Un presente che abbiamo conosciuto meglio proprio candidandoci. Oggi, con le 6.200 realtà del terzo settore censite e le migliaia di volontari, Padova è ancora punta di diamante del volontariato italiano. Necessita però di nuove motivazioni e di un ricambio generazionale e culturale che può essere alimentato da questa candidatura.

Quindi se dovessere vincere Stirling sarebbe un disastro?

No, affatto. La candidatura è stata un propulsore. C'è stata grandissima contaminazione in città. È nato il Festival Solidaria con più di 60 eventi in una settimana che hanno coinvolto 25mila persone. Un grande fermento che ha coinvolto tutti i quartieri. Questo non ce lo potrà togliere nessuno. Che si vinca o che si perda Padova e il suo volontariato sono cambiati. Viviamo questa opportunità come strumento per rinnovarci. Nei prossimi giorni nascerà un nuovo network culturale nazionale sempre nel solco di questa bella esperienza.