Torna il Festival dedicato a empowerment e diritti delle donne

«Da 9 anni ormai, WeWorld Onlus presenzia la settimana in cui ricorre la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne attraverso il suo festival, un momento di riflessione e dibattito sulle tematiche che ci sono più care e sulle quali come onlus lavoriamo da 20 anni: non solo violenza, ma anche prevenzione, non solo stereotipi di genere ma anche empowerment, non solo madri ma anche figli, non solo donne ma anche uomini, non solo Italia ma anche mondo», dichiara Marco Chiesara, presidente WeWorld Onlus. «Lo facciamo attraverso un palinsesto ricco e quanto mai variegato di talk e conversazioni, di spettacoli teatrali, cinema, arte, fotografia che ci permette di fare informazione, prevenzione ed educazione, raggiungendo un pubblico quanto più eterogeneo e vasto possibile».Torna, infatti, dal 23 al 25 novembre a Milano, all’UniCredit Pavilion, la nona edizione del WeWorld Festival, l’evento annuale di punta di WeWorld Onlus, impegnata da vent’anni nella difesa di donne e minori in Italia e nel mondo, dedicato ai diritti delle donne.

Empowerment, violenza, dal mondo e stereotipi: quattro i filoni del festival che saranno declinati nella tre giorni. Si parte venerdì 23 novembre con un workshop dedicato alle aziende per la promozione della parità di genere sul lavoro. Poi, da sabato 24 novembre il Festival si apre alla città con un fitto calendario di appuntamenti.

SI inizia con il talk “Leadership al femminile: quando il capo è donna”. La giornalista di Donna Moderna Marina D’Incerti modera il talk dedicato a cosa voglia dire essere donna, leader e imprenditrice oggi, attraverso la testimonianza di Simona Cuomo, associate professor of Practice di Leadership, Organization and Human Resources presso Sda Bocconi, Emmanuele Massagli, presidente della Fondazione Adapt, fondata da Marco Biagi nel 2000 per promuovere studi e ricerche sul diritto del lavoro e sulle relazioni industriali, l’imprenditrice Serenella Antoniazzi e Barbara Del Neri, direttore marketing Procter&Gamble Sud Europa.

Si intitola “Donne e minori nei procedimenti giudiziari: spunti di riflessione su tutele, garanzie e ruolo dell’avvocatura”, il convegno organizzato in collaborazione con il Consiglio e con il Comitato Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Milano (con assegnazione di crediti). Partecipano: Avv. Marco Chiesara, presidente WeWorld Onlus, Avv. Silvia Belloni, consigliera dell’Ordine, Avv. Tatiana Biagioni, presidente del Comitato Pari Opportunità, Avv. Francesca Cunteri, vicepresidente del Comitato Pari Opportunità.

L’edizione speciale di “Exponi le tue idee” si intitola “#Metoo. Molestie sul luogo di lavoro: caccia alle streghe o problema vero?”. Una competizione educativa, rivolta alle scuole superiori, che prende forma in dibattito in cui due squadre si sfidano, argomentando e sostenendo prove e documenti, la posizione pro o contro su temi di attualità che contribuiscono ad accrescere il senso civico.

È cura del Festival dei Diritti Umani il talk “Per restarti vicino: storie di bambini, mamme e carcere” che accende i riflettori sulle sofferenze che la detenzione infligge alle madri e ai loro bambini. Due i casi esaminati: i Paesi Baschi dove la fine del conflitto non ha risolto completamente la condizione delle prigioniere politiche, spesso madri private della libertà; e l'esperienza dell'Icam di Milano, la struttura sperimentale dove le madri scontano la pena insieme ai loro figli in un ambiente meno opprimente di una cella. Danilo De Biasio, direttore del Festival dei Diritti Umani, ne parla con Sara Majarenas, madre ed ex prigioniera basca e con Marianna Grimaldi, funzionario giuridico pedagogico Icam. A seguire la proiezione di “Los ninos de la mochila”, documentario sulla vita dei figli dei prigionieri politici legati al conflitto Basco: più di 100 tra bambini e adolescenti che per vedere i genitori devono percorrere ogni settimana centinaia di km.