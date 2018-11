Un think tank per rilanciare l'impresa sociale cooperativa

Perché avete voluto lanciare questo evento?

Per la necessità di riflettere sulla realtà e capire se le cooperative sociali possono e voglio avere un ruolo rispetto ad un cambiamento. Ci siamo chiesti se, rispetto ad un contesto diviso con grandi diseguaglianze generate della crisi e la quarta rivoluzione industriale, ci accontentassimo della nostra crescita e della tenuta occupazionale rintanandoci in un angolo confortevole ma in difesa o se invece non fosse il caso di riattivare quel senso critico da cui siamo nati per provare a tornare protagonisti.

Questa idea come nasce?

Dal mandato congressuale dello scorso anno: mettere al centro una riflessione sul futuro della cooperazione e della rappresentanza. Si tratta in qualche modo della parte più consistente del mio mandato da presidente.