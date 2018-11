A Teramo il primo "Housing care": edilizia sociale e per la salute

I 6,5 milioni messi a disposizione da Banca Intesa Sanpaolo e Banca Prossima sono parte di un prestito più ampio ottenuto da Banca Europea per gli Investimenti per la realizzazione di progetti per l’integrazione socio-sanitaria, l’istruzione e la riqualificazione urbana. La Fabbrica del Benessere è stata selezionata come uno dei progetti da sostenere per i suoi caratteri distintivi: qualità della vita, centralità della persona, servizi per le fragilità.

L’operazione nasce da Atena Costruzioni che, con il supporto di Albatro s.r.l., ha ideato il progetto, curato la progettazione edile, tecnologica e ambientale, gestito i rapporti con il territorio e portato avanti la concreta realizzazione.

La sostenibilità dell’operazione, verificata con il supporto di Deloitte SpA che ha fornito assistenza nella raccolta dei fondi strumentali al progetto, è stata valutata nella consapevolezza che si sta offrendo una risposta a una serie di fragilità sociali combinate con un disagio abitativo.

La sostenibilità pertanto emerge dal simultaneo intervento di più componenti:

la volontà di rispondere a tali fragilità che impone la necessità di concedere le abitazioni in godimento a un canone calmierato che produrrà un flusso di entrate in grado di ripagare in parte l’investimento;

la capacità di rispondere a bisogni nuovi generando una domanda pagante attraverso un processo di integrazione socio-sanitaria domiciliare fondato su centralità della persona ed economie di scala;

il contributo pubblico che rende sostenibile l’operazione configurandosi come un vero e proprio investimento in infrastrutture, con tutti i benefici riconosciuti a tali tipologie di operazioni.