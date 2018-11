Acqua, a Brescia vince il sì al referendum: cittadini chiedono gestione integralmente pubblica

Che cos'è libertà? Sussidiarietà non sicurezza Al contrario di quanto afferma il titolo del libro dell’ex ministro dell’Interno Marco Minniti ("Libertà è sicurezza") la libertà non essendo assoluta, è sempre una relazione con tutto ciò che ci circonda. Si può perciò dire che la libertà aumenta la contingenza e per questo spesso è in conflitto con la sicurezza