Come trasformare tante buone pratiche in un sistema-Paese

Cosa fare subito

La differenza la fanno le buone pratiche e i processi di filiera. Fra le prime va senz’altro annoverata l’esperienza dei consorzi per il riciclo varato nel 1997 col cosiddetto decreto Ronchi (vedi capitolo tre). Oggi l’ex ministro dell’Ambiente dei governi Prodi e D’Alema presiede la Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile che lo scorso maggio ha creato l’osservatorio della circolarità in Italia con un gruppo di 13 aziende e associazioni di impresa che vanno dai consorzi di riciclo alle industrie di bioplastiche, dalle acque minerali ai pannolini passando per le multiutility. Obiettivo: promuovere lo sviluppo dell’economia circolare in Italia, elaborando proposte di policy e contribuendo alla diffusione di buone pratiche e all’innovazione di sistema. «Per centrare l’obiettivo», interviene Ronchi «occorre in prima battuta difendere e consolidare il sistema dei consorzi, dopo di che vedo tre nodi da sciogliere». Quali? «Il ciclo dei rifiuti in alcune aree del Sud è ancora preoccupante. Dopo di che c’è la questione della dotazione impiantistica. Gli impianti di biogas, biometano e compost di qualità sono ancora insufficienti. Poi c’è il nodo delle plastiche, in particolare quelle miste ancora troppo difficili da riciclare. Infine occorre mettere a fuoco proprio la necessità di un nuovo design industriale che determini non solo l’allungamento della vita dei prodotti e degli imballaggi, ma anche le stesse performance di riciclo». In altre parole un prodotto deve essere progettato sin dall’inizio per avere una seconda vita.

Sull’ecodesign esistono già alcune esperienze degne di nota. Fra queste si conta quella di una bella e storica impresa artigiana (riconosciuta fra l’altro come b-corp) come Palm (fondata negli anni 60 da Guido Barzoni che ha basato la sua strategia competitiva nel mercato dei pallet e degli imballaggi in legno sulla differenziazione puntando su un approccio innovativo sia nella fase di progettazione sia in quella di realizzazione. Tale approccio può essere sintetizzato con i concetti di eco-design ed eco-progettazione, finalizzati ad ottenere un risparmio economico oltre che alla tutela ambientale. In altri termini, si tratta di progettare per ottimizzare peso e volume dell’imballaggio a parità di prestazione, nell’ottica di impiegare meno materia prima e, di conseguenza, diminuire la tara trasportata. Non è una sorpresa che Palm sia stata inserita da Symbola, fra le “100 italian circular economy stories” raccolte da Symbola in collaborazione con Enel e stata fra gli espositori di Ecomondo 2018, la fiera dello sviluppo sostenibile e della circular economy.

Per il presidente della Fondazione Symbola Ermete Realacci, «le cento eccellenze del rapporto descrivono un Paese che, nonostante i tanti problemi e ritardi, ha esperienze avanzate su temi cruciali come la sostenibilità ambientale, la gestione della scarsità delle risorse e il contrasto ai cambiamenti climatici. Il recupero dei materiali ci fa risparmiare energia primaria per oltre 17 mln di tonnellate equivalenti di petrolio all’anno, ed emissioni per circa 60 mln di tonnellate di CO2. E questo contribuisce a rendere più efficiente e competitiva la nostra economia. Queste cento storie ci raccontano di un’Italia che fa l’Italia e innova senza perdere la propria anima; ci parlano di un modello di economia e società più sostenibile e competitivo, più equo, che potrebbe rappresentare la risposta italiana alle questioni scottanti che il presente e il futuro pongono al Pianeta».

Manca il piano del Governo

Questo però non cancella alcune storture di un’economia che non riesce (ancora) a tradurre questa leadership in sistema-Paese capace di fare da volano nella competizione sul mercato globale. «A livello nazionale siamo ancora in attesa di un Piano d’azione nazionale per l’economia circolare e il ministero dell’Ambiente ha tenuto aperta fino a inizio ottobre una nuova consultazione pubblica su Economia circolare ed uso efficiente delle risorse — Indicatori per la misurazione dell’economia circola- re», nota Andreis. Realacci dal canto suo ricorda il caso Contarina. Presso il polo di trattamento dei rifiuti di Spresiano in provincia di Treviso è stato installato un impianto sperimentale per il riciclo dei prodotti assorbenti per la persona (pannolini, assorbenti, pannoloni), inaugurato nel marzo 2015 e realizzato nell’ambito del progetto Recall, co-finanziato dall’Unione Europea, in collaborazione con Fater spa (azienda leader nella produzione di prodotti assorbenti per la persona), il Comune di Ponte nelle Alpi (primo in Italia ad aderire all’iniziativa) e l’Istituto di Ricerca Ambiente Italia. Il sistema, basato su una tecnologia innovativa sviluppata e brevettata da Fater, ricicla i prodotti assorbenti per la persona (PAP) usati di tutte le marche, traendone plastica e cellulosa sterilizzate da riutilizzare co- me materie prime seconde. Siamo al cospetto di un’innovazione tecnologica e di sistema “made in Italy”, riconosciuta dalla Commissione Europea come Eco-Innovation nel 2011 che rende riciclabile con provati vantaggi ambientali una categoria di prodotti tradizionalmente considerati irriciclabili.

«Si tratta», denuncia Realacci, «di uno stabilimento all’avanguardia, che potrebbe smaltire sino a 10mila tonnellate l’anno di pannolini usati, ricavando da una tonnellata di prodotti assorbenti, 300 chili di materia cui dare una seconda vita (tra cellulosa, plastiche e polimero) e risparmiando di circa 400 chili di emissioni di Co2 ogni mille kg trattati. A tutt’oggi però manca l’autorizzazione necessaria in quanto il materiale prodotto dal recupero viene ancora classificato come “rifiuto” e quindi non commercializzabile».

Economia circolare&sociale

Il tema delle procedure e delle regole è senz’altro centrale. E su questo chiodo batte anche Eleonora Rizzuto, direttore Sviluppo Sostenibile di Bulgari e promotrice di Aisec (Associazione Italiana per lo Sviluppo dell’Economia Circolare), un’associazione non profit costituita nel 2014 che oggi riunisce 45 soci fra cui marchi come Autogrill, Intesa Sanpaolo e Ferragamo. «Il nostro non è tanto un approccio di advocacy, ci occupiamo prevalentemente di accompagnare le imprese e le amministrazioni pubbliche nei processi di adesione all’economia circolare: capita spesso che le attività di controllo e verifica da parte della pubblica autorità si mettano di traverso non per “cattiveria”, ma per ottempera- re alle norme di antiriciclaggio e contraffazione che per come sono strutturate oggi non contemplano il riuso o il riciclo».

Aisec poi ha un approccio originale. «Leghiamo l’intervento circolare a quello sociale. Andiamo ad interagire coi territori in un’ottica di rigenerazione urbana e riqualificazione sociale con una particolare attenzione alla disoccupazione e alla disabilità. L’ambiente è solo una faccia della medaglia l’altra è il recupero sociale». Un esempio concreto? «A Lodi siamo passati dal 20 al 45% del reimpiego di prodotti di cosmetica e profumeria, grazie al lavoro di disassemblaggio (pellicola, cartone, plastica...) realizzato grazie al supporto della cooperazione sociale».