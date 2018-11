"Primi in sicurezza" al lancio la XVII edizione

Il Concorso quest’anno vuole invitare insegnanti e studenti a cimentarsi sul tema “A ciascuno il proprio outfit. La prevenzione degli incidenti sul lavoro passa anche attraverso ciò che indossiamo”, per far riflettere sull’importanza dell’uso dei Dpi (Dispositivi di Protezione Individuale), non solo per prevenire gli infortuni sul lavoro, ma anche per acquisire una modalità di comportamento sicuro e rispettoso delle regole.

Partner di questa edizione sono Assosistema (Associazione che rappresenta in Confindustria le imprese che operano nei settori della produzione di Dpi) e la Siggi Group (azienda specializzata nella produzione di abbigliamento professionale altamente innovativo e tecnologico).

Grazie alla disponibilità di alcune scuole che da anni si contraddistinguono per l’impegno verso il tema della sicurezza sul lavoro, il Concorso sarà presentato da rappresentanti e testimonial dell’Anmil che racconteranno la propria esperienza per sensibilizzare i giovani sul rispetto delle norme di prevenzione, sulle gravi conseguenze che scaturiscono dagli errati comportamenti e sul fatto che gli infortuni sono sempre prevedibili ed evitabili.

«Come associazione che da 75 anni si occupa di assistere e tutelare le vittime del lavoro», afferma il presidente nazionale Anmil, Franco Bettoni, «puntiamo a stimolare l’entusiasmo dei giovani affinché, domani, diventino lavoratori o imprenditori responsabili che mettono la prevenzione tra i valori intangibili e, con tutti i partecipanti al Concorso, sappiamo di avere nuovi alleati in questa lotta ed è con loro che proseguiremo la nostra campagna per la prevenzione degli infortuni».

«Diciassette anni in continua crescita su un tema non certo facile dimostrano che i valori di questo Concorso sono riconosciuti come fondamentali per la formazione degli studenti e servono a prepararli ad affrontare responsabilmente la vita», dichiara il direttore di Okay!, Roberto Alborghetti.

A Roma sarà il Liceo Giulio Cesare a ospitare il presidente nazionale Anmil Franco Bettoni e l’invalido del lavoro Franco Trevisi ma sarà una giornata ricca di attività quella organizzata dalla Dirigente del liceo classico capitolino Paola Senesi in collaborazione con altre scuole del II e IV Municipio per il progetto promosso dalla Rete territoriale di Ambito 2 di Roma (A più voci per una scuola sicura, II edizione), con il coinvolgimento anche della Protezione Civile e di rappresentanti dell’Istituto Nazionale di Geovulcanologia e di Cittadinanzattiva, che vedrà la presentazione da parte delle classi di lavori e progetti realizzati appositamente per un importante momento di condivisione e confronto.

Gli altri eventi si svolgeranno in Istituti scolastici a Napoli, Bergamo, Reggio Calabria e Padova.

In apertura photo by Anton Sukhinov on Unsplash