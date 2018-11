Anche le fiere sostengono la ricerca

Aefi - l’Associazione che rappresenta il sistema fieristico nazionale e che grazie ai suoi 35 quartieri fieristici affiliati coinvolge ogni anno oltre 22 milioni di visitatori - amplia le sue attività al mondo del volontariato e del sociale sostenendo, direttamente e attraverso i suoi associati, la campagna #presente di Fondazione Telethon.

Da anni la fondazione finanzia la ricerca nel campo delle malattie genetiche rare, per le quali la scarsità di investimenti in ricerca non permette ancora spesso di conoscere le cause e i meccanismi. Grazie a Telethon la ricerca si sta innovando e sta facendo progressi, tanto da poter arrivare a sviluppare terapie e farmaci efficaci e all’avanguardia.

Aefi si adopererà per valorizzare la collaborazione e favorire la presenza di un rappresentante di Telethon presso alcune manifestazioni fieristiche individuate di comune accordo, per illustrare l'attività di ricerca scientifica della Fondazione e i risultati raggiunti, e offrire l’opportunità ai visitatori di diventare donatori e sostenitori. L’Associazione supporterà inoltre la campagna attraverso i propri canali social (Facebook, LinkedIn e Twitter).

L’accordo riguarderà innanzitutto gli associati Aefi che ospitano o organizzano fiere ed eventi in concomitanza con la maratona televisiva in partnership con Rai, l’appuntamento che ogni anno a dicembre ha una altissima visibilità in termini di audience e di fondi raccolti.

La prima manifestazione ad ospitare Fondazione Telethon sarà “Novembre in Arte” (23 novembre-2 dicembre), seguita da “Arti e Mestieri” (23-25 novembre); “Roma d’Arte” (23-25 novembre), “Mercato Mediterraneo” (23-26 novembre), tutte organizzate da Fiera Roma. Si passerà poi a Ferrara Fiere con “Auto e moto del passato” (8 dicembre); “Fishing Show” (8-16 dicembre); “Winter Worderland” (16-31 dicembre) e infine a Lariofiere con “Elettronica” (24 -25 novembre) e “Non solo panettone” (1-2 dicembre).

Per il 2019 la collaborazione tra Aefi e Fondazione Telethon diventerà sempre più strutturata, con l’auspicio che possa essere estesa anche a progetti speciali.