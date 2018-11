Donazione di sangue obbligatoria? Le associazioni non sono d'accordo

Vaccino antinfluenzale raccomandato e gratuito per i donatori di sangue Il 15 ottobre prende il via la campagna di vaccinazione antinfluenzale per la stagione 2018/19. Per la prima volta quest’anno per i donatori di sangue la vaccinazione è raccomandata e offerta gratuitamente, così da ridurre il calo di sangue disponibile che tradizionalmente si verifica nei primi mesi dell'anno