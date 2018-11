Legacoopsociali, una due giorni tra mutualismo e intelligenza artificiale

«La tecnologia deve diventare veramente collaborative e inclusiva. Ma come fare?» è lo spunto di partenza. «Non ho sbagliato convegno», ride Gasparre,presentando la foto dei corridori neri americani Tommie Smith e John Carlos,che sul podio delle olimpiadi messicane del '68 alzarono i pugni con il guanto nero dei Black Panther. «Erano gli anni in cui molte delle cooperative di oggi sono nate. Siamo partiti da quel mondo e siamo arrivati ad oggi, in cui ci sono i chat bot, che fanno telefonate con esseri umani che non si rendono conto di avere a che fare con una macchina». Un intervento che ha voluto portare al centro il tema tecnologico e della AI. «Molto spesso nel terzo settore e della cooperazione sociale pensano che queste siano cose che non li riguardano e che sono ambiti che interessino più che altro le aziende. Non è così. Vi riguarda eccome, ha sottolineato il docente.

«La Quarta Rivoluzione Industriale, come tutte quelle precedenti, è fuorviante pensare che siano innescate dalle innovazioni tecnologiche. In realtà le tecnologia è la causa di una rivoluzione sociale e antropologica. Rivoluzione per altro che ha un nome prima ancora che se ne siano visti gli effetti. Quello che c'è di sicuro è che si tratta più che altro di un'opportunità, che sarebbe da cogliere». Alcuni esempi di chi ha colto queste sfide?«Il cinema Post Modernissimo di Perugia, Last Minute Sotto Casa e The Highland Midwife», conclude Gasparre, «tre esperienze diverse che sfruttano l'innovazione per portare nella modernità il sociale».

Per Barbara Henry è «importante capire cosa significhi essere umani in un'età altamente tecnologica e che impatti questa tecnologia abbia con il corpo e con le relazioni. È importante superare le divisioni tra detrattori e sostenitori uscire dalla logica del dualismo per guardare al fenomeno con sguardo oggettivo e pragmatico».