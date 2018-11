Lina, una luce nell'esodo tra Venezuela e Colombia

Lina mi spiega: «Insieme all’Associazione Creciendo Unidos e al movimento dei Bambini, bambine e adolescenti lavoratori organizzati in Colombia stiamo diffondendo l’Agenda territoriale dell’infanzia, in collaborazione con Terre des Hommes TdH Germania e anche l’associazione Nats Per di Treviso. Sogniamo di cambiare il mondo, organizzandoci nel nostro quartiere e nella nostra città di Cucuta per far sentire la nostra voce di opposizione alla guerra che ancora recluta forzatamente bambini e adolescenti a Tibú da parte di gruppi armati illegali».

In queste zone, infatti, opera tutt’ora l’Esercito di Liberazione Nazionale Eln, che ha abbandonato il tavolo di negoziazione con il governo colombiano in Quito.

Mi impressiona il protagonismo e la luce che emana Lina (nell'immagine di spalle), anche in questa intervista che lei stessa realizza ad altre bambine e educatrici di Bogotá nel programma giornalistico Notinnats: «È la prima volta che vengo nella Capitale, qui fa tanto freddo ma la gente è amichevole e solidale con noi».

Il lavoro minorile visto dai suoi protagonisti

Il periodico locale colombiano La opinión ha realizzato recentemente un’intervista a Damián Alejandro Gómez Castaño, educatore di Fundación Creciendo Unidos ed ex bambino e adolescente lavoratore, venuto in Italia nello scorso mese di maggio; Carlos Omar Jiménez Moncada, volontario della stessa organizzazione, beneficiario di una borsa di studio grazie al progetto Borse di studio Piera Piasentin, ed ex bambino e adolescente lavoratore e José Vicente Prada, responsabile della casa di Cúcuta della Fondazione.

Damián Alejandro Gómez Castaño ha 26 anni, e ha cominciato a lavorare quando aveva 7 anni per contribuire al sostentamento alimentare della sua famiglia (con l’aiuto dei suoi 7 fratelli), nella quale arrivò quando aveva appena 2 anni, dopo essere stato adottato.

Lui fa parte dei 6,8 milioni di vittime del conflitto armato colombiano (secondo la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas del Conflicto Armado), che fece fuggire la sua famiglia da Puerto Barrío, in Antioquia.

Essendo il più piccolo dei suoi fratelli, lavorava con sua mamma, Ana Deli Castaño, camminando per le strade del quartiere Niña Ceci vendendo verdura.

La sua giornata lavorativa cominciava alle 6 del mattino e si concludeva alle 12, dopo aver percorso il maggior numero possibile di piazze. Quando entrò alla scuola di formazione professionale, cambiò il suo orario lavorativo in quanto non voleva lasciare gli studi. Variò inoltre il tipo di merce che vendeva. Il carretto adesso era pieno di infradito, e i suoi percorsi erano più corti, finché non installò il suo posto di vendita di fronte al supermercato El Flechazo, davanti alla sede di Fundación Creciendo Unidos, dedicata a trasformare la vita e la realtà dei bambini lavoratori.

A 14 anni Damián entrò a far parte di questa organizzazione sociale, che ancora oggi frequenta, che lavora con quasi 400 bambini di Cúcuta, Tibú, Sardinata e Bucarasica.

Al suo interno fece un corso di lavorazione del cuoio, che gli ha permesso di acquisire altre abilità e ottenere una migliore remunerazione per aiutare meglio la sua famiglia, senza dover percorrere necessariamente tante strade e accorciando la sua giornata lavorativa. In questo modo poté dedicare più tempo a quello che voleva fare: studiare.

«Ho sempre studiato, il lavoro non ha violato il mio diritto a essere bambino, mi ha fatto diventare più maturo. Non sono mai stato obbligato a lavorare, l’ho sempre fatto volontariamente, perché mia mamma era anziana e dovevo aiutarla», ha dichiarato.

Gómez è il ragazzo che da più anni frequenta l’organizzazione, ha già concluso la sua formazione professionale come comunicatore sociale presso l’Università Francisco de Pala Santander (Ufps). Continua a far parte della fondazione, perché è convinto che ci siano molti bambini lavoratori che come lui hanno bisogno di una mano per non mollare e proseguire gli studi.

«Vado in posti come Cenabastos a parlare con i bambini di questo settore. Mi piacerebbe studiare qualcosa relativo al lavoro sociale, perché ci sono forme di lavoro minorile pessime, però ce ne sono anche di degne, che sono quelle che difendiamo», precisa.

La vita dolce e amara che ha dovuto assaporare Damián Gómez è toccata anche ad altri centinaia di bambini colombiani. Nel Paese ci sono 869mila bambini e adolescenti di età tra i 5 e i 17 anni che lavorano, secondo i dati riportati dall’Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) e Cúcuta occupa l’undicesimo posto per numero di infanzia lavoratrice. Nieva si trova al primo posto.

«La fondazione mi ha permesso di accrescere le mie conoscenze in tema di diritti giovanili, diritti infantili, su che cos’è l’infanzia lavoratrice. Ora ho una visione più critica, differente dalla visione governativa che semplicemente demonizza il lavoro minorile».

Dentro all’organizzazione è stato delegato nazionale per la coalizione contro il reclutamento dei bambini nel conflitto armato, e qualche mese fa è stato in Europa presentando la sua esperienza grazie al lavoro della fondazione. È stato in 18 istituti scolastici, 2 università e 4 incontri pubblici.

«Il fenomeno del lavoro minorile esiste da sempre, vorremo cambiare la visione che si ha. La Colombia è iscritta al programma di eradicazione del lavoro a livello mondiale con l’Organizzazione Internazionale del Lavoro (Ilo), però noi guardiamo più in la e lavoriamo per la causa, per capire in che forma possiamo intervenire, con questi bambini e in questo luogo».

A Sardinata

Carlos Omar Jiménez Moncada, di 22 anni, conosce bene Damián. Come lui, ha dovuto lavorare da quando aveva 11 anni. Vive a Sardinata, dove ha convissuto con il conflitto armato, i suoi lavori e i suoi studi.

Cominciò aiutando suo zio nell’ambito delle costruzioni. Lo faceva durante le vacanze o quando aveva diversi giorni liberi dal collegio. Per il resto del tempo aiutava suo papà come carrettiere. «Dovevo farlo, nessuno mi obbligava, però dovevo rimediare alle necessità della mia famiglia», ha dichiarato.

I mestieri che faceva erano molto vari, e hanno compreso anche il dare ripetizioni a suo cugino, che studiava nello stesso suo grado scolastico. Lo zio lo pagava per questo.