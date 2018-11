Povertà educativa? Si batte anche con lo sport

Sono 1,2 milioni i bambini e gli adolescenti che vivono in povertà assoluta in Italia Il dato messo in luce dal IX Atlante dell’infanzia a rischio “Le periferie dei bambini”, dedicato alle periferie educative in Italia a cura di Giulio Cederna e con le foto di Riccardo Venturi. A pesare non sono solo le condizioni economiche del nucleo familiare ma anche l'ambiente (differenze notevoli tra quartiere e quartiere) in cui vivono