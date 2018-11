Riparte la campagna #LiberiTutti

Da oltre 30 anni, Cesvi è impegnato nella tutela dei bambini nelle aree più critiche del mondo, dove la loro salute, il loro benessere e la loro sicurezza sono fortemente a rischio. Un lavoro che si concretizza ogni giorno all’interno delle Case del Sorriso, le strutture create dall’organizzazione per fornire servizi e accoglienza a orfani, minori che vivono in strada o in stato di abbandono, e bambini vittime di sfruttamento e violenza anche in ambito familiare.

Anche in Italia, il problema della condizione dei bambini ha assunto proporzioni allarmanti: per questo, dal 2017, Cesvi ha deciso di intervenire con un programma per il contrasto ai fenomeni di trascuratezza, maltrattamento e abuso ai danni di bambini e adolescenti.

Si stima che siano quasi 6 milioni, tra bambini e adulti, i soggetti maltrattati nel nostro Paese con profonde differenze tra Nord e Sud.

Cesvi interviene in quattro città (Bergamo, Napoli, Rieti e Bari) attraverso la rete “IoConto”, che ha l’obiettivo di facilitare la condivisione di idee e buone pratiche tra operatori di territori differenti per realizzare un programma d’impatto nazionale.