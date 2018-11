Sullastessabarca, i cartelloni stradali degli studenti raccontano la buona accoglienza

Chiaro il messaggio sotteso: conoscere il vissuto e le esperienze delle persone migranti che arrivano in Italia per poterle accogliere nel nome di una cittadinanza universale. Da qui lo slogan “Accogli come vorresti essere accolto”, che appare sui cartelloni sotto i volti di ragazzi italiani e migranti che esprimono i propri sogni per il futuro. Protagonisti della campagna sono alcuni degli studenti e degli ospiti accolti nel territorio che hanno partecipato al progetto mettendoci la propria faccia. «L’accoglienza dei richiedenti asilo e protezione è uno dei temi più dirompenti che il nostro territorio ha dovuto affrontare negli ultimi anni», sottolinea Claudia Sala, direttore di Offertasociale Asc. «Il numero sempre maggiore di migranti arrivati in Italia in cerca di un futuro migliore ci ha posto di fronte alla responsabilità di governare il fenomeno, assicurando risposte adeguate a chi è arrivato e alle nostre comunità».

Un impegno che dimostra come il tema dell’accoglienza possa essere ben gestito solo con il protagonismo e la responsabilità diretta dei comuni e solo se affrontato in maniera condivisa nel quadro di una strategia sovralocale. «Il nostro territorio può dirsi tra i primi e più avanzati in termini di accoglienza diffusa», afferma Giorgio Monti, sindaco di Mezzago e referente territoriale Area Immigrazione. «Tra i provvedimenti governativi che nel corso del 2016 sono andati in questa direzione, vi è la promozione e l’espansione del sistema Sprar. Anche in questo passaggio, i 29 comuni del territorio, supportati a livello organizzativo da Offertasociale, hanno iniziato con un primo nucleo di ospiti accolti nel progetto denominato “Sprar 29”, che oggi ospita 50 persone in 12 appartamenti dislocati in nove municipalità. Attraverso il progetto Sprar sono state fornite nuove competenze alla rete dei servizi socio-assistenziali e sanitari locali coinvolgendoli nei percorsi formativi. «Abbiamo soprattutto investito sui percorsi di integrazione comunitaria: con progetti individuali di qualificazione professionale e di inserimento lavorativo, rivolti agli ospiti; con percorsi di formazione e informazione rivolti agli insegnanti e agli studenti delle scuole del territorio», aggiunge Sala.