Al via "Desideri all'asta", in palio concerti e memorabilia

Per avere questa possibilità di aggiudicarsi un sogno da mettere sotto l’albero o da vivere in prima persona, è sufficiente collegarsi e iscriversi al sito eBay Beneficenza e rilanciare sul prezzo di partenza, che per tutti i lotti è di 1 euro.

I fondi raccolti serviranno a sostenere Fondazione Progetto Arca, onlus che da 24 anni opera in Italia per offrire un aiuto concreto a chi si trova in stato di grave povertà ed emarginazione, in particolare alle migliaia di persone senza dimora che proprio in questo momento si trovano ad affrontare le difficoltà del freddo invernale.

L’iniziativa “Desideri all’asta” prosegue fino al 12 dicembre con altri due lotti di premi (ognuno disponibile per una settimana), tra cui: l’esclusiva felpa smanicata di Vasco indossata durante il VascoNonStopLive Tour; il vinile autografato, a edizione limitata, della colonna sonora di “Radiofreccia”, esordio cinematografico di Luciano Ligabue datato 1998; la rarissima edizione di Diabolik “Il diamante nero” in mandarino, corredata dalla tavola originale dell’episodio disegnata da Enzo Facciolo, per autentici collezionisti.