Decreto sicurezza. Morcone (CIR): «Nei prossimi 4 anni non avremo nuovi cittadini»

Morcone: «Quello che Salvini non capisce è che integrazione fa rima con sicurezza» Il Ministro degli Interni con un tweet annuncia un Decreto Sicurezza con una stretta sull'accesso al diritto di asilo per chi commette reati. Per il direttore del Consiglio Italiano per i Rifugiati «non c'è alcun bisogno di un Decreto Sicurezza, i reati dei richiedenti asilo sono casi marginali che determinano già oggi la perdita della protezione ed è del tutto evidente che il modo migliore per abbattere questa sensazione di insicurezza è far sì che il maggior numero di persone possibile concluda con successo i percorsi di integrazione»