Perché Cgil e Cisl difendono le slot machine?

Ma soprattutto una domanda resta sul tavolo: che cosa pensano i vertici nazionali di CGIL e CISL e UIL di questo fervore pro-slot? Non sentono, come noi, un disagio profondo nel vedere le loro bandiere in manifestazioni di quel genere? Sono d'accordo? Sono stati informati? Sono parte attiva in queste iniziative? Tante domande che si racchiudono in una sola, grande questione: «which side are you on?». Da che parte state? Una risposta chiara andrebbe data, per il bene di tutti.