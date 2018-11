apriteleporte: a Pistoia 45 migranti sono stati invitati a cena dalle famiglie

La famiglia è un nodo, non un nido Mille famiglie hanno aperto le porte di casa, per ospitare un migrante: un'esperienza che cambia anche chi accoglie. Il primo dicembre al Mudec di Milano Consorzio Farsi Prossimo e VITA promuovono una giornata in cui racconteranno alcune di queste esperienze. «Senza apertura non c'è famiglia», spiega Chiara Giaccardi che condurrà l'evento insieme a Riccardo Bonacina