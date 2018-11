Evitare la frammentazione dei processi di presa in carico delle persone con disturbi dello spettro autistico che, a causa della sua complessità, richiede spesso interventi articolati con competenze, conoscenze e responsabilità diverse. Questo uno dei gli obiettivi del corso in “Case management ed autismo: strategie per prendersi cura” promosso dal Consorzio Sir per il prossimo mese di dicembre.

La sperimentazione della funzione di case management sta mostrando risultati interessanti, che possono essere la base per costruire percorsi di presa in carico più armonici ed efficaci.

Il corso parte da una panoramica generale sul paradigma della Qualità di Vita, esplorandone i diversi aspetti e correlandoli agli interventi più efficaci per sostenere il nucleo familiare e la persona con disturbi dello spettro autistico. In che misura questo paradigma porta un miglioramento della qualità delle prestazioni e come questi possono essere documentati e valutati sono i temi che saranno affrontati nel corso degli incontri.

Approfondire la complessità del lavoro con le famiglie di persone con disturbi dello spettro autistico è la finalità del corso, che prende il via il 10 dicembre in via Ulisse Dini 7 a Milano.

Gli obiettivi sono promuovere l’acquisizione di conoscenze e l’utilizzo di strumenti operativi relativi a:

Costrutto della Qualità della Vita nella valutazione dei bisogni della persona e della sua famiglia;

Analisi del bisogno e costruzione dei sostegni;

Funzione di case management: modelli, strategie e strumenti;

Strumenti di valutazione iniziale, in itinere e finale dei risultati;

Interventi di sostegno alla famiglia;

Interventi di consulenza agli operatori della rete dei servizi territoriali, sociali e socio sanitari per la disabilità;

Interventi di consulenza alla scuola, di sostegno all’integrazione scolastica, di consulenza a nidi e scuole dell’infanzia.

In ciascuna delle tre giornate in cui è suddiviso il corso (10, 17 e 18 dicembre) sarà approfondita la funzione di case management in riferimento al tema della famiglia e delle relazioni con i contesti con cui interagisce come servizi scolastici/formativi, servizi sanitari e/o socio sanitari, servizi educativi/socializzanti e di tempo libero.

Il corso della durata di 24 ore (valido per i crediti Ecm) è destinato in particolare a educatori professionali, logopedisti, medici, psicologi, fisioterapisti, assistenti sociali, medici, infermieri, Tnpee, terapisti occupazionali.

Per informazioni e iscrizioni si può scrivere a: formazione.ecm@consorziosir.it - In allegato il volantino del corso