Così in 10 anni i giovani sono diventati la forza di Aism

Le testimonianze dalla fine del 2010 passano anche dal blog Giovanioltrelasm, un progetto di storytelling collettivo dedicato a raccogliere storie e testimonianze di vita quotidiana con la SM, raccontate in prima persona: nel 2017 ha avuto 332mila visitatori unici e quest’anno è cresciuto ancora. «In questi anni abbiamo ricevuto tantissime testimonianze, subito dopo il Convegno c’è sempre un picco. C’è la voglia di raccontarsi e di farlo anche trovando linguaggi diversi, ad esempio con le “istantanee di SM” che seguono la logica delle storie di Instagram».

La sintesi di Ilaria è che «dieci anni fa l’Associazione era vissuta essenzialmente come servizi, un giovane che stava bene e non aveva bisogno di fisioterapia, in Aism non ci andava. Col Gruppo giovani, il Convegno, il blog ma anche con Young!, i volontari giovani di Aism, le cose sono cambiate: oggi i giovani partecipano alla vita di sezione, abbiamo una vicepresidente giovane, parecchi sono entrati nei consigli direttivi nelle sezioni… Oggi Aism è diventata la nostra associazione, una realtà in cui ognuno può dare il suo contributo per migliorare e guardare avanti».

Un percorso in cui si ritrova anche Angela Martino, la Presidente di Aism. Guardando questi dieci anni dal punto di vista opposto, da quello istituzionale, la narrazione è molto simile. «Dieci anni fa, quando tutto ciò è partito, Aism si aspettava di raggiungere meglio i giovani per dare loro informazioni, oggi invece sappiamo di fare informazione anche attraverso i giovani. Il Convegno giovani è nato perché avevamo capito che le esigenze dei giovani non potevano arrivarci da altri se non dai giovani stessi e di conseguenza un gruppo di ragazzi ha iniziato a progettare i momenti informativi per i ragazzi, a scegliere le tematiche, a strutturare i contenuti», spiega. Da tre anni il Convegno Giovani è dedicato soprattutto ai neodiagnosticati: «arrivano con volti impauriti e se ne vanno più forti». Angela racconta ciò che una ragazza che l’anno scorso ha partecipato al Convegno le ha confidato: “Percorrevo il corridoio dicendo “andiamo via”. Poi mi sono seduta e ho visto intorno a me volti simili al mio, con le stesse paure e dubbi, qualcuno con delle difficoltà maggiori delle mie e più visibili… Sono stata felice di aver partecipato perché mi ha rafforzato”. «Non so se dieci anni fa avessimo così chiaro che il Convegno Giovani poteva essere una forza del genere, forse l’avevamo intuito ma oggi è una certezza. Anche il blog, ci ho letto storie commoventi, autoironiche, di forza e di fragilità: credo che nel blog ci sia la rappresentazione di quella che è la SM e delle persone con SM, persone che hanno il coraggio di vivere tuti i giorni con una patologia così imponente, affrontandola e combattendola insieme agli altri».