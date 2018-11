La carovana dei migranti, in marcia per il Messico

La Comunità di Sant’Egidio a Guadalajara appoggia la casa del migrante “El Refugio” non solo con beni materiali, ma con amicizia e preghiera. «La fraternità è una porta aperta per la speranza degli emarginati e per dire che possono contare con noi». Ismael, migrante del Salvador, ha scoperto parole di speranza pregando con loro per la pace, tesoro così raro a casa sua. «Nella chiesa dell’Assunzione a Puebla (nella foto qui e in apertura) abbiamo accolto una parte della Carovana proveniente da Honduras e Guatemala. Per loro ci sono vestiti e cibo. Non sono mancati i momenti di allegria per i tanti bambini arrivati con i loro genitori. Costruiamo una bella amicizia e una rete di solidarietà». Cesar, che è stato presente all’incontro di Bologna della Comunità riunita per i 50 anni, spera che altri seguano il loro esempio. A Puebla, una delle città più artistiche del Messico, questo spezzone della carovana ha tirato il fiato. Poche ore di riposo prima di riprendere la marcia. «I migranti sono una benedizione, costruiscono un mondo migliore. Non è vero che non c’è spazio per loro». Cesar ne è convinto e cerca di comunicare le sue sicurezze agli altri volontari.

Se non fosse per loro in tanti si sarebbero fermati lungo il cammino, avrebbero fatto dietrofront o si sarebbero ammalati. Le parrocchie hanno cercato di offrire un pasto, magari un piatto di frijoles charros, (fagioli con carne), e tortillas di mais. Una bottiglia d’acqua e del latte per i più piccoli. I problemi non mancano nemmeno in Messico, anche se il nuovo presidente Lopez Obrador prevede visti di accoglienza e stimola gli Usa a un intervento economico per il Centramerica. Intanto loro avanzano, sui camion, autobus per donne e bambini ed a piedi. La strada per i confine nord, dove troveranno schierati i 5.200 uomini di rinforzo fatti arrivare dal presidente Trump, è lunga.