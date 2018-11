Così l’arte fa comunità

“Un Sacco di Palermo” può voler dire tante cose, anche di segno opposto. Il segno positivo è quello che esprime un affetto per la città, così da volerla vivere in abbondanza. Quello negativo è che il sacco può stare per saccheggio, quindi per offesa di questa stessa realtà che si vorrebbe vivere a grandi dosi. “Un Sacco di Palermo” è il nome che è stato dato ad un kit pedagogico per aiutare insegnanti ed educatori a introdurre nei programmi curriculari della scuola primaria e secondaria il delicato tema della speculazione urbana che ha investito Palermo negli ultimi decenni. Il kit è stato ispirato da una ricerca redatta da ricercatori dell’Università di Palermo, da attivisti locali e dagli artisti e collaboratori di Manifesta 12, il grande appuntamento nomade dell’arte europea che quest’anno ha fatto tappa proprio nel capoluogo siciliano.

Manifesta a Palermo ha investito molto su percorsi educativi e di avvicinamento del pubblico normale all’arte contemporanea, come dimostra l’esperienza di “Un Sacco a Palermo”. Basta scorrere la sezione del sito dedicata ai programmi Education per verificare la ricchezza dei percorsi e delle proposte. È proprio di questo che si parlerà al Teatrino di Palazzo Grassi a Venezia, in occasione dell’annuale appuntamento ribattezzato Grand Tour dedicato alla scoperta dei servizi educativi proposti dai musei di tutta Europa. Grand Tour si propone infatti come un momento di formazione e crescita che, attraverso la riflessione comune e la condivisione di pratiche sul campo, pone in dialogo musei e istituzioni culturali di tutta Europa con l’obiettivo di trasformare la visita in museo e l’incontro con l’arte contemporanea in un’esperienza ricca di valore. il team dell’Education Club di Manifesta 12, Yana Klichuk, Rossella Pizzuto, Marie-Sophie Kammler, e i Servizi educativi di Palazzo Grassi incontrano nel foyer del Teatrino di Palazzo Grassi i rappresentanti della didattica di altre istituzioni e operatori museali, invitati a partecipare a una riflessione condivisa intorno al tema: “che spazio di manovra hanno i pubblici che coinvolgiamo nei nostri progetti di comunità?”.