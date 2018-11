Finanza d'impatto, arriva il corso per imprenditori sociali

«La solidità della formazione generata da un’attività di ricerca dedicata all’Economia Sociale dell’Università di Bologna e l’approccio culturale e identitario di Aiccon hanno sviluppato un percorso, per continuare a costruire un’offerta capace di coniugare pensiero e tecniche e accompagnare la crescita dell’Imprenditorialità sociale e del Terzo settore in Italia», con queste parole la professoressa Federica Bandini, annuncia il nuovo corso di formazione permanente in “Management, strategia e finanza d’impatto per l’imprenditorialità sociale e il terzo settore” che va ad arricchire l’offerta formativa dell’Università di Bologna in collaborazione con Aiccon.

«Si tratta di un corso fortemente orientato all'innovazione, dove ci sarà spazio per approfondire i nuovi modelli ibridi d’imprenditorialità sociale» spiega Paolo Venturi, direttore di Aiccon, che terrà il modulo “Imprenditorialità e innovazione sociale: reti e nuovi modelli di business “.

Il corso consente, alla luce dell’evoluzione del Terzo settore e dell’impresa sociale e della riforma della stessa, di conseguire una preparazione avanzata per ricoprire posizioni manageriali in imprese sociali, cooperative ed organizzazioni non profit, coniugando conoscenze necessarie alla gestione d’impresa con competenze di tipo finanziario e fiscale.

Il percorso è stato pensato per acquisire competenze specifiche per attività professionali di consulenza finanziaria e fiscale e supporto imprenditoriali e gestionale per le imprese sociali, per le imprese cooperative e per le organizzazioni non profit.

All’interno del piano didattico, Fondazione Grameen Italia terrà un intero modulo sul tema del “Impact Investing e Project Financing “, condotto dal professor Giuseppe Torluccio e dalla dottoressa Giorgia Bonaga.

Il corso si rivolge a quadri, professionisti, consulenti, dipendenti di imprese sociali e di enti del terzo settore (cooperative sociali, fondazioni, associazioni ed enti del terzo settore). Si rivolge inoltre ad imprenditori, operatori di banche ed istituti di credito interessati a sviluppare competenze specifiche nel settore.

Per iscriversi è necessario aver conseguito una Laurea triennale e/o Quadriennale vecchio ordinamento. Sono ammessi anche diplomati quinquennali con esperienza nel settore.

Il bando scade il 20 dicembre, il corso è strutturato in 6 moduli formativi che si svolgeranno a Bologna da gennaio a marzo 2018 per un totale di 84 ore organizzate in 12 giorni da giovedì pomeriggio a venerdì.

Per avere maggiori informazioni è possibile rivolgersi alla Tutor del corso Martina Pasotti scrivendo a af.impresasociale@unibo.it.

Il Bando è consultabile online

In apertura photo by Headway on Unsplash