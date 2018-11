Il Sostegno a Distanza? Fondamentale per costruzione interventi integrati per i minori

I contesti di crisi protratta si moltiplicano sempre più nel mondo e i minori rappresentano la categoria più vulnerabile a cui le organizzazioni si rivolgono come beneficiari dei loro interventi. I bisogni a cui rispondere comprendono i bisogni di base, di educazione e protezione. La risposta a questi bisogni promuove lo sviluppo e il benessere (well being) del bambino. Internazionalmente vien sempre più riconosciuto che il coordinamento e l’integrazione degli interventi nei vari settori, può aumentare significativamente l’impatto, oltre a ridurre la dispersione di risorse. In questi ultimi anni si sono anche accumulate prove significative per confermare la tesi secondo cui il rafforzamento dell'ambiente familiare (la salute psicologica e fisica del caregiver, la capacità di fornire bisogni di base, un luogo stabile di appartenenza e di amore ecc.) è essenziale per ottenere risultati di benessere sui bambini.

Il benessere dei bambini è sempre stato al centro dei programmi AVSI e gli anni di esperienza hanno insegnato che il benessere del bambino non può e non deve essere separato dal benessere della famiglia. Lo sviluppo dei bambini è inestricabilmente legato alle famiglie, alle comunità, alla loro situazione economica, così come ai valori sociali e alle influenze culturali. Avere un approccio famigliare (“household” approach) significa considerare fondamentale per il benessere del bambino il fattore relazionale: “household” come luogo di relazione come luogo sicuro (e quindi protettivo) per la presenza di relazioni buone e sane.

Oltre a rispondere ai bisogni di base, come cibo, casa, salute, educazione, è importante rafforzare i fattori protettivi attraverso i diversi livelli: individuale, famigliare e comunitario. Per dare un esempio, il progetto “Back to the future” finanziato dal Madad – Fondo Fiduciario Regionale dell’Unione Europea (nella foto di copertina) in risposta alla crisi siriana - implementato da un consorzio di ONG (AVSI, Terre des Hommes Italia, Terre des Hommes Olanda, War child Olanda) di cui AVSI è capofila in Libano e Giordania, è un progetto educativo che promuove l’inserimento scolastico di più di 21.000 bambini siriani, attraverso attività che si svolgono in centri educativi sparsi nel paese. Molti bambini hanno una frequenza irregolare e poi abbandonano il cammino educativo per ragioni diverse: qualifiche di istruzione molto povere, bambini che vivono in aree emarginate, lavoro minorile, metodi di disciplina violenta all'interno delle scuole, matrimonio precoce.

Le problematiche di “protezione” influenzano inevitabilmente la riuscita di un programma educativo. Per questo il Consorzio sta adottando un modello di intervento integrato tra protezione ed educazione dove la programmazione degli interventi è incentrata sul bambino e sulla sua famiglia. Nei centri si svolgono corsi di alfabetizzazione, corsi di insegnamento delle lingue straniere, corsi di sostegno all’apprendimento e doposcuola, ma anche attività ludiche, attività psicosociali e incontri di sensibilizzazione e di formazione per genitori e caregivers. Le famiglie vengono seguite anche attraverso visite domiciliari e incontri di sostegno educativo e della capacità parentale. I bambini con problematiche particolari vengono identificati, studiati e riferiti a un livello di sostegno specializzato.