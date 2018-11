Lo dicono i dati: più donne nei cda, migliori performance aziendali

La gender diversity in azienda crea valore. Un’ipotesi diventata realtà e che, negli ultimi anni, ha visto molti Paesi adottare diverse iniziative legislative e di autoregolamentazione volte a favorire una maggiore partecipazione delle donne alla vita delle società quotate, partendo proprio dalla tesi che una maggiore presenza femminile possa avere effetti positivi sulle performance societarie. In quest’ottica le conclusioni dell’ultimo Quaderno della finanza “Boardroom gender diversity and performance of listed companies in Italy”, pubblicato da Consob(Commissione Nazional per le Società e la Borsa), non possono passare inascoltate.

«La presenza delle donne nei cda aumenta la redditività delle aziende, ma serve una ragionevole “massa critica” per avere risultati positivi, cioè almeno il 17-20% di quote rosa nel board», affermano i ricercatori dell’authority italiana.

In Italia si entra quindi, per la prima volta, in un’analisi più complessa, che utilizza modelli economici dinamici. E i risultati sono decisamente interessanti. «In particolare, quando la percentuale di donne supera un determinato threshold, che varia tra il 17% e il 20% del board, le stime evidenziano un effetto positivo e significativo su tutte le misure di performance utilizzate», si legge nella sintesi del lavoro.