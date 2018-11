Napoli, apre la libreria dei Sud del mondo

In via Santa Chiara, nel centro storico di Napoli, ha aperto Tamu, libreria indipendente dedicata a Nord Africa, Medio Oriente, e ai Sud del mondo. E’ un progetto ideato da due amici, Cecilia e Fabiano, entrambi 27enni, che si conoscono dai tempi dell’università, a Bologna, e che hanno beneficiato di un finanziamento dell’agenzia Invitalia per l'imprenditoria giovanile per avviare l’attività.

L’idea di Tamu, che prende il nome da un’eroina berbera che combatte contro i colonizzatori francesi-e che è il personaggio di un libro della scrittrice marocchina Fatima Mernissi-, è di fare scoprire letteratura, storia, politica e società dei Paesi che si trovano a sud e a est del Mediterraneo, ma anche di «mettere al centro la relazione»: «Per noi i libri sono un pretesto per stringere legami, e dibattere dell’attualità dei paesi nordafricani e mediorientali», dicono Cecilia e Fabiano. La libreria nasce quindi per mettere le persone che la frequentano in contatto tra di loro e e per «contrastare l'ondata di razzismo di questo difficile momento storico».