Nessuno ha sempre ragione, né il topo né il leone: 10 baby-regole contro l'hate speech

«La rete è come un bosco: meglio farsi accompagnare da un grande. E non dire mai a chi non conosci il tuo nome, quanti anni hai, dove abiti». Oppure «Qualche volta non si va d’accordo: è normale. Ma non è normale dire parole cattive a un amico se lui non la pensa come te». E anche «Qualche volta è bello stare zitti. Quando non sai cosa dire, non dire niente! Troverai il momento giusto per dire la cosa giusta». Sono tre dei dieci principi base del Manifesto della comunicazione non ostile... per l’infanzia. Ovvero dieci cose che i genitori e gli educatori possono spiegare anche ai più piccoli.