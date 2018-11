Quel pavimento colloso che incatena i bambini alla loro povertà

Da anni abbiamo statistiche allarmanti sulla povertà minorile in Italia, ma le statistiche non hanno innescato grandi processi di cambiamento. Partendo da questa constatazione Save the Children ha scelto di dedicare il suo IX Atlante dell’infanzia a rischio (pubblicato da Treccani) alle “periferie dei bambini”: un viaggio senza precedenti dentro il territorio italiano, palmo a palmo, per individuare quali sono i luoghi in cui i dati dello svantaggio e delle diseguaglianze che colpiscono i bambini si sommano uno all’altro. Scoprendo che basta cambiare isolato per avere realtà totalmente differenti. Raffaela Milano, direttore dei Programmi Italia-Europa di Save the Children, ce l’aveva già detto a parole chiare in primavera: «Continuare a leggere l’Italia come se fosse omogena è sbagliato, perché l’Italia non è così. Occorre individuare le aree più fragili - che non sono solo al Sud - e lì concentrare gli interventi: non si può andare avanti con i bandi. Le aree di massimo disagio hanno bisogno di avere la priorità negli interventi, per cambiare sostanzialmente le condizioni in cui i bambini si trovano a vivere. Bambini che oggi vivono in una condizione di diseguaglianza gravissima che negli anni non si sta affatto ricomponendo, anzi la forbice si allarga. Diversamente c’è il rischio che diceva don Milani, fare parti uguali fra diseguali».

La mappa delle periferie dei bambini nasce per questo?

Sì, noi troppo spesso ci basiamo non su mappe ma su statistiche, che come noto non dicono tutta la verità. È importante invece andare a vedere dove si concentrano i dati di svantaggio, per avere una dimensione più precisa delle diseguaglianze che colpiscono i bambini. Quando lo svantaggio economico famigliare e lo svantaggio legato al territorio si accumulano, si crea una situazione che colpisce i bambini e il loro futuro in maniera drammatica, perché se un bambino ha una famiglia con risorse economiche limitate ma vive in un contesto forte, con nido, la mensa scolastica, la biblioteca… lo svantaggio legato al reddito famigliare è attutito. Ma quando i fattori di svantaggio si sommano fra loro compare quella catena intergenerazionale da cui poi non si esce, l’Atlante lo mette ben in evidenza questo pavimento colloso che invischia i bambini e gli impedisce di uscire da una condizione di povertà anche educativa non solo materiale, tant’è che solo il 6% dei figli di genitori poco istruiti riesce a laurearsi. Il contesto di vita non riesce a bilanciare e riequilibrare lo svantaggio di partenza. Se questo accade, il rischio è che questi bambini abbiano un futuro già scritto.