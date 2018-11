Alex: al Bambino Gesù lo cureremo così

Al Bambino Gesù da quasi un anno e mezzo è stata messa a punto una tecnica innovativa per la manipolazione delle cellule staminali da trapiantare, trattate in modo da eliminare selettivamente le cellulte che potrebbero determinare un rigetto. In questo modo si ottiene una compatibilità ottimale. Il professor Locatelli nei giorni scorsi, in un’intervista ad Avvenire, ha spiegato che al Bambino Gesù hanno già trapiantato con questo approccio innovativo una cinquantina di bambini con immunodeficienze primitive simili a quelle del piccolo Alex, con una guarigione nell’85% dei casi.

La metodologia è rivoluzionaria ed è potenzialmente applicabile a centinaia di bambini in Italia e nel mondo, dal momento che circa il 30-40% dei pazienti non trova un donatore idoneo o ha necessità di un trapianto in tempi incompatibili con quelli della ricerca nel Registro mondiale. La tecnica di manipolazione messa a punto dal prof Locatelli permette di eliminare le cellule pericolose (linfociti T alfa/beta+) responsabili dello sviluppo di gravi complicanze legate all’aggressione da parte di cellule del donatore sui tessuti dei riceventi, lasciando però elevate quantità di cellule buone (linfociti T gamma/delta +, cellule natural killer) capaci di proteggere il bambino da infezioni severe e dalla ricaduta di malattia. Prima di questa tecnica infatti il trapianto di cellule staminali da genitore, solo purificate, era associato a un forte rischio infettivo, anche fatale. Ora invece, grazie a questa tecnica di manipolazione, i pazienti possono beneficiare subito dell’effetto positivo dei linfociti T gamma/delta + e delle cellule natural killer del donatore. In risultati portati su Blood dal Bambino Gesù parlavano, a luglio 2017, di una probabilità di cura definitiva superiore al 70%, addirittura superiore rispetto al valore ottenuto sempre al Bambino Gesù nello stesso periodo per i pazienti leucemici trapiantati da un donatore perfettamente compatibile. Una prospettiva che è ulteriormente migliorata nei nuovi dati citati dal prof Locatelli.

Ancora una volta, l'appello da ricordare è quello che i genitori di Alessandro hanno ripetuto nel loro post: «Vi esortiamo a continuare ad iscrivervi nel registro italiano dei donatori di midollo osseo, di regalare con un piccolo gesto d’amore una nuova speranza di vita ai tanti Alessandro Maria che aspettano e lottano nell’attesa». Lo stesso che Admo tiene come post fisso sulla sua bacheca: «Al grande impegno di molti per aiutare il piccolo Alessandro Maria ci motiva ancora di più nel nostro lavoro di ogni giorno. Ci sono tante persone in attesa di un donatore. Queste nuove iscrizioni al registro potranno aiutare tutti quelli che, come Alessandro, aspettano il tipo giusto per ricominciare a vivere».

Foto tratte dalla pagina Facebook Alessandro Maria, aperta dai genitori di Alex.