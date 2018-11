Bertolucci, una carriera segnata dall'incontro con Pasolini

La notorieta' per Bertolucci arriva nel 1972 con lo scandaloso 'Ultimo tango a Parigi', con Marlon Brando: il film e' censurato, ritirato dalle sale cinematografiche, addirittura viene condannato a due mesi di carcere. Eppure circa 15 anni dopo viene riabilitato: si conferma come uno dei film piu' visti della storia del cinema. E proprio nel 1987 arriva il suo piu' grande successo. L'ultimo imperatore e' un film epico che ricostruisce la vita di Pu Yi, appunto l'ultimo imperatore cinese. Il film ottiene 9 premi Oscar: regia, sceneggiatura non originale, fotografia, montaggio, musica, scenografia, costumi e sonoro. Inoltre diventa il primo e unico film italiano a ricevere il premio per la miglior regia, e pure l'unica pellicola nella storia di Hollywood a ricevere tutti gli Oscar per la quale e' candidata.

Grandi consensi anche in Italia: conquista 9 David di Donatello e 4 Nastri d'Argento, mentre in Francia vince il Cesar per il miglior film straniero. Negli anni successivi altri film e altri riconoscimenti. Arrivano nel 1996 'Io ballo da sola', e poi 'L'assedio' nel 1998 e 'The Dreamers - I sognatori', del 2003. Nel 2007 invece riceve il Leone d'oro alla carriera al Festival di Venezia, mentre nel 2011 riceve la Palma d'oro alla carriera al Festival di Cannes.