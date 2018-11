Ivan Illich per dissipare l'illusione del potere

Un mondo a misura d'uomo

Ci sono volti che non posso dimenticare. Quello di Ivan Illich così sottile, con occhi luminosissimi e deturpato da un tumore - ancora più devastante perché colpiva un volto bellissimo - ritorna continuamente a farsi presente. "Maestro di carta" per me è stato "maestro in carne e ossa" per generazioni di amici che hanno trovato in lui oltre a uno spirito critico indomito e coltissimo anche un amico sincero, fedele, gioioso. Torno in questi giorni a ragionare sul suo insegnamento a partire da due volumi che ho ricevuto in dono.

Il primo è di Paolo Calabrò, Ivan Illich. Il mondo a misura d'uomo,(Pazzini, Villa Verucchio, RN. 2018). Calabrò, che ha anche dedicato importanti contributi a pensatori come Maurice Bellet e Raimon Panikkar, ci fornisce una prima introduzione a Illich che però è in grado di suscitare interesse ad un ulteriore approfondimento (e in questo senso il libro è riuscito). Il libro è impreziosito da una conversazione di Illich con Achille Rossi sulle contraddizioni della modernità e da un saggio di Stefano Santasila (filosofo italiano molto esperto di filosofia iberoamericana e che oggi insegna presso l'Universidad Autónoma de San Luis Potosí in Messico) sulle attività del Centro Intercultural de Documentación (CIDOC) di Cuernavaca.

Per Calabrò Illich è stato: "interprete del proprio tempo fino a lanciare un messaggio in grado di raggiungere le generazioni successive" (p.5). "Con le sue analisi puntuali Illich mostra, a suon di statistiche, calcoli e bibliografie sterminate, che ogni miglioramento generato dalle istituzioni – oltre una certa soglia di funzionamento, di diffusione, di produzione – non è mai tale per tutti (non sarebbe possibile), ma solo per una minoranza ristretta, e che il bilancio complessivo, comprendente tanto i miglioramenti per i pochi quanto i peggioramenti per i più, è sempre nettamente negativo (p. 8). In questa fase di modernità rischiosamente liquida (cercando di far convergere posizioni come quella di Ulrich Beck e quella di Zygmunt Bauman) una riflessione critica sull'idea di progresso e di "sviluppo" è quanto mai urgente e necessaria. Manca, a mio avviso, nel nostro Paese, una "politica della tecnica" che sia in grado di pensare il progresso non in termini puramente quantitativi o produttivi quanto piuttosto, di sviluppo integrale della persona come soggetto di autonomia.

Illich è stato capace di pensare criticamente l'evidente, il già dato, e sottoporlo a una decostruzione che mira all'essenziale. Scrive Calabrò: "Illich invita a prendere posizione in maniera critica, autonoma, per chiedersi: veramente certe cose possono perdere la loro utilità fino a diventare perniciose, oltre una certa soglia quantitativa? Veramente certe istituzioni possono, alla lunga, assumere finalità contrarie a quelle che ne hanno ispirato la fondazione, generando da ultimo più danni che vantaggi? (p. 9) L' obiettivo non è la provocazione, bensì la restituzione di una prospettiva inconsueta su ciò che è diventato talmente consueto da averne smarrito l’evidenza problematica (p. 13). Illich eredita da uno dei suoi punti di riferimento, Jacques Ellul, l'arte della "critica dei luoghi comuni" o per citare un autore molto più distante nel tempo - ma non nello spirito - "le menzogne convenzionali della nostra civiltà".

Quando tutto è diventato "normale" è difficilissimo ragionare sulle possibilità offerte da prospettive diverse, minoritarie, periferiche. Sanità, mondo delle professioni, tecnologie, trasporti, per Illich, tutto questo può e deve essere messo in discussione perché, aldilà delle apparenze, si aprono scenari discriminatori e immiserenti che favoriscono ristrette élite e mortificano le capacità delle persone di pensarsi come soggetti di autonomia.

Illich non ha mai smesso di pensare l'alternativa al mondo che si stava costruendo sotto i suoi occhi. Scrive Calabrò a proposito: "Illich immagina una società più giusta, anche se non si fa alcuna illusione circa una giustizia perfetta, nella quale le risorse – in termini sia materiali sia energetici, sia ancora di possibilità – siano più equamente distribuite tra gli uomini, e dove ognuno abbia alla propria portata gli strumenti di cui ha bisogno nel suo quotidiano operare. A tal proposito propone il termine “convivialità”, [...] Illich spiega che l’uomo ha bisogno di uno strumento con il quale lavorare, non di un’attrezzatura che lavori al suo posto, e che la convivialità si trova agli antipodi della produttività industriale. Il mondo conviviale che immagina è un luogo in cui ciascuno ha a disposizione lo spazio per esprimere e realizzare se stesso, e la possibilità di dare il proprio contributo al mondo, a misura della propria personale ispirazione [...] Come dire che la libertà dell’uomo e la giustizia tra gli uomini vengono al primo posto e che è a partire da esse che si dovrebbe progettare una società nella quale la pace sia un ideale regolativo e un obiettivo concreto, anziché una velleità, come nella nostra società occidentale odierna, dove si sbandierano la pace e il rifiuto della guerra a chiacchiere. Nei fatti si pratica allegramente, in ogni istante e in ogni aspetto della vita, la competizione, quel «contrasto ostile degli interessi, la lotta, la guerra come fondamento dell’organizzazione sociale» (Karl Marx). (pp. 67-69).

Cooperazione o competizione? Alienazione o realizzazione? Dipendenza o autonomia? Rileggere Illich serve anche a riproporre queste categorie con rinnovato vigore. Il tutto, intrecciando alla riflessione vita e sentimenti, comunità e comunione, in quella relazione fondamentale tra vita e opere che in Illich è centrale perché, come conclude Calabrò è: "innegabile che la sua vita e il suo pensiero si siano strettamente intrecciati" (p. 82).

In cammino sullo spartiacque

Il secondo volume curato da Adalberto Arrigoni, Emmanuele Morandi, Riccardo Prandini, In cammino sullo spartiacque. Scritti su Ivan Illich (Mimesis, Milano-Udine 2018) è una raccolta di saggi su Illich che contiene anche un suo testo mai tradotto in italiano: Filosofia...Tecnologia...Amicizia. Un volume complesso, pieno di stimoli e riflessioni approfondite sul pensiero di Illich.

Carl Mitcham cerca di rinnovare la riflessione critica sul tema della produzione e dell’uso dell’energia, seguendo la prospettiva inizialmente elaborata da Ivan Illich nel suo breve lavoro Energia ed Equità. Viene presentata una distinzione tra un Tipo I e Tipo II di etiche dell’energia. Il Tipo I assume come assodato il bisogno umano di accrescere continuamente la produzione e l’uso di energia, e limita la riflessione critica all’ambito dei mezzi: ad esempio, ci si interroga se la produzione di energia è guidata da principi di giustizia sociale o se è ambientalmente sostenibile. Il Tipo II mette in questione la richiesta stessa di energia in quanto bisogno basilare dell’uomo e cerca, invece, di identificare, limiti eticamente significativi alla sua produzione ed uso. Questo lavoro cerca inoltre di collocare l’approccio illichiano di Tipo II in una prospettiva più storico-filosofica, specialmente riguardo al concetto di energy slave e al suo relativo presunto valore in vista del progresso dell’umanità, così come studiato e spiegato dall’ingegnere termodinamico A.R. Ubbelohde e dall’antropologo Leslie White. Infine, l’analisi di Illich viene messa in relazione alle riflessioni di Vaclav Smil e Serge Latouche. Giovanna Morelli prende in esame l’intero arco della riflessione pubblica di Ivan Illich. Sono individuate tre fasi fondamentali in corrispondenza dei decenni ‘70, ‘80, ‘90.

Attraverso questo percorso si ricostruisce un’ antropologia della libertà radicata nella concretezza dell’ incarnazione e si assume l’incarnazione a cifra tematica del pensiero illichiano. In tale prospettiva la self-consciousness coniuga il cogito all’aisthêsis; la sovranità dell’esperienza personale si fonda nel vissuto inalienabile della carnalità (fleshiness). Si sostiene inoltre che questa antropologia trova il suo complemento nella Cristologia illichiana, e la orienta alla piena integrazione della fleshiness nel mitologema dell’ Incarnazione. L’incorporazione individuale del divino elegge la concreta self-consciousness a nuova e dirompente dimensione dello spirito. È questo il quadro di senso in cui collocare e sviluppare il paradosso o mysterium storiografico dell’esistenzialismo illichiano e della sua filosofia della tecnica.

Un moto iniziale di alienazione segna la filiazione spirituale del Sé e la sua distinzione dalla Creazione e dalla tradizione. Ciò traccia una via bifronte, l’antinomia cristiana dell’ individuo occidentale, Cristo e Anticristo: con-creatore e de-creatore, soggetto di sempre nuova virtus umana e suicida del suo patrimonio di umanità. Robert J. Barnet medico che ha conosciuto personalmente Ivan Illich, tratteggia un intenso ritratto dell’uomo Illich, cercando di ripercorrerne il messaggio nel suo complesso. Uomo di profonda fede, che ha continuamente posto in discussione le principali convenzioni dell’attuale società, lo sviluppo della Chiesa, la scolarizzazione e la medicina, Illich, soprattutto in Nemesi Medica, ha approfondito quest’ultimo aspetto, aprendo nuovi e fecondi squarci di lucidità sui fenomeni di medicalizzazione, iatrogenesi, sofferenza, vita e morte, nonchè sul rapporto tra convivialità e tecnologia. Il lavoro si conclude con un appello a coltivare l’arte del vivere, del soffrire e del morire.

Il contributo di Emanuele Morandi vuole mettere in luce come l’appartenenza di lllich ad una autocomprensione del mondo storico-sociale di stampo cristiano, nella misura in cui viene accettata per ciò che essa ci dice e denuncia, non può non caricarsi di un segno profondamente negativo proprio in rapporto al cosmo culturale cristiano e al tipo di autocomprensione che quel mondo ha di se stesso. Insomma è evidente la totale neutralizzazione della rivelazione cristiana nel momento in cui si attivano processi di disincarnazione dell’uomo. L’ incontro tra l’uomo e Dio nella carne del Cristo in quella prospettiva non è più possibile. Ma al di fuori di quell’autocomprensione come pensare la disincarnazione dell’umano, una volta accettata la lettura illichiana? Per Morandi: "Non è tanto in gioco l’ingiustizia che chiamiamo ipocritamente sociale – l’ingiustizia è sempre un atto che si consuma in una volontà malvagia che è in grado di realizzarsi a danno degli altri. Illich vuole che soffermiamo la nostra attenzione sulla quella perdita di autonomia, cioè di sussistenza, che travolge, tra l’altro, non solo i poveri. La sussistenza indica in Illich una libertà di natura carnale, cioè la capacità di vivere senza denaro, esercitando semplicemente della abilità che sono connesse alla nostra natura corporea. Una libertà che è alla portata della nostra carne, come alla portata della nostra carne è quella possibilità di scegliere il mio prossimo (p. 151).

"Trasformando l’amore in dovere (e non viceversa), il dovere in diritti, e i diritti in leggi, un orribile pendant di rivendicazione e indifferenza prende il posto della carità nel momento stesso in cui “qualcuno” si decida per essa. Illich chiama questo male orribile, citando a testimone la Lettera paolina ai Tessalonicesi, Mysterium iniquitatis, l’Anticristo: è un mistero «perché può essere compreso solo attraverso la rivelazione di Dio in Cristo – bisogna riconoscerlo». Nonostante ciò, Illich pensa che questo male misterioso che è entrato nel mondo con l’Incarnazione possa «essere sottoposto all’indagine storica e che, per questo, non ci sia bisogno né di fede né di credo» (p. 141).