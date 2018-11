L'integrazione degli alunni stranieri? Congelata da 16 mesi

L’integrazione degli alunni stranieri? È in stand by da sedici mesi. Da tanto infatti le 2.326 scuole che hanno presentato un progetti per il PON “Integrazione e accoglienza” attendono la pubblicazione delle graduatorie. L’avviso - 50 milioni di euro - è stato pubblicato il 27 aprile 2017, con scadenza 17 luglio 2017. Si tratta dell’avviso che affidava alla scuola «la responsabilità educativa di valorizzare le differenze, promuovere l’integrazione, il dialogo interreligioso e interculturale, al fine di costruire una maggiore coesione sociale».

Una responsabilità da realizzare attraverso «azioni finalizzate a ridurre il fallimento formativo e la dispersione scolastica» degli alunni con cittadinanza non italiana, ma anche con «una formazione generale sul fenomeno delle migrazioni (dal punto di vista storico, geografico, politico), sulle culture e sulle religioni» e «attività ed esperienze tese a sviluppare competenze interculturali, comunicative, linguistiche utili nei percorsi di accoglienza e integrazione». Nella convinzione - recita l’avviso - che «dipendono anche dalla scuola la velocità e la profondità dell’integrazione» e che «dipende dagli esiti dell’esperienza scolastica la possibilità di un Paese di contare, per il suo sviluppo economico e civile, anche sulle intelligenze e sui talenti dei “nuovi italiani”». Ma l’idea di «mondo sempre più grande, interdipendente, interconnesso» e di una scuola in cui «le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti si “allenano” a convivere in una pluralità diffusa, famiglie e comunità con storie diverse possono imparare a conoscere le diversità culturali e religiose, a superare le reciproche diffidenze, a sentirsi responsabili di un futuro comune», di scuola come «laboratori di convivenza e di nuova cittadinanza» forse non piace al nuovo Governo.

Così, su di tutti gli avvisi pubblicati a valere sulle risorse del PON 2014-2020 (19, di cui quattro giunti già alla seconda edizione) quello per l’integrazione è l’unico per cui non ci sono ancora le graduatorie. Con oltre duemila scuole (anzi, di più, se le candidature sono espressioni di reti di scuole) senza gli annunciati fondi ad hoc. Ovvero con progetti fermi. Potevano esserci progetti “laboratori linguistici permanenti” animati da docenti specializzati nell’insegnamento dell’italiano L2 oppure laboratori audiovisi, musicali, teatrali o di street art, d’intesa con biblioteche e teatri di quartiere per “leggere” ed esplorare il territorio d’accoglienza come strumento per la piena inclusione , o ancora attività di sport e psicomotricità con minori stranieri non accompagnati, ma anche percorsi di apprendimento linguistico per i genitori stranieri, con particolare attenzione alle madri che non lavorano. Invece non c’è stato niente.