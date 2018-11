In occasione del Natale, Fondazione Sacra Famiglia Onlus lancia il progetto di raccolta fondi Un cuore per l’autismo e propone un ciondolo di design in ceramica progettato da Luxury Muses e realizzato a mano dai ragazzi autistici e disabili ospiti dei laboratori di terapia occupazionale “Arteticamente” di Sacra Famiglia.

Il progetto viene presentato martedì 27 novembre alle ore 18.30 nel punto vendita “LaMari Creative Shopping”. Per l’occasione interverrà il professor Lucio Moderato, psicologo e psicoterapeuta, Direttore dei Servizi Innovativi per l’autismo di Fondazione Sacra Famiglia Onlus. Il professor Moderato spiegherà come conoscere (e riconoscere) l’autismo nella prima infanzia e scegliere le migliori strategie di intervento.