Azzardo: il pasticcio del contratto metalmeccanici applicato ai dipendenti delle aziende di "gioco"

Eppure i dati dovrebbero esserci o, comunque, il sindacato dovrebbe averli. Soprattutto perché, in questi mesi, non sono poche le vertenze aziendali che quegli stessi sindacati sono stati chiamati a comporre: dalla crisi di alcune sale Bingo nel Veneto e in Campania, a casi numericamente più eclatanti, come a Lucca, dove da qualche mese è in atto uno scontro anche fra chi poi, manifestando, tende a rappresentarsi unito.

Metalmeccanici o no?

Nuova domanda: la questione contrattuale. Perché gli operatori di gioco, tecnici informatici e non, ricadono ancora sotto il contratto collettivo nazionale dei metalmeccanici?

Un bel problema. Tanto che il Tribunale di Lucca, pochi giorni fa, ha condannato per condotta antisindacale uno dei giganti del settore, Snaytech. La società, dopo una trattatativa con la Cisl, aveva promosso il passaggio dal contratto collettivo dei metalmeccanici a quello del commercio e del terziario per i suoi dipendenti. Cosa che non è andata bene alla Fiom Cgil. E nemmeno al Tribunale di Lucca.

Per capire di che cosa parliamo dobbiamo porci un'altra domanda: che cos'è Snaitech? È la vecchia Snai, fusasi nel 2015 con un'altra società del settore, Cogetech. Un colosso che si occupa di scommesse, virtual sports, videolottery, new slot, giochi online e mobile (poker, skill games, casinò games, bingo), esports e concorsi a pronostico, sia tramite la propria rete di punti vendita, sia online. La sua rete di vendità, sotto il brand Snai, ha 1600 punti vendita per le scommesse, gestisce oltre 50 mila slot machine e oltre 10mila videolottery. Fatturato al 2017, 800milioni di euro. Utile: 250milioni di euro.