Censimento Italiano dei Fundraiser: ancora tre giorni per partecipare

I dati parziali

Il fundraiser si conferma ancora una volta donna di 40 anni circa (69%) e le regioni più prolifiche, Lombardia, Lazio e Emilia Romagna. Il fundraiser è sempre più una figura indispensabile per la realtà in cui lavora. Lo conferma il fatto che il 77% degli intervistati è assunto dall’organizzazione con una prevalenza di contratti a tempo indeterminato (56%). La professione si è evoluta in questi anni e al primo posto tra le aree di lavoro si attesta la raccolta fondi dagli individui (19%), inoltre il 53% degli intervistati si occupa sia della pianificazione strategica che dell’implementazione operativa della propria area di lavoro, coordinando in media 3 persone in staff.

La grande novità della ricerca 2018 riguarda l’aspetto qualitativo della professione. Obiettivo dello studio è indagare anche le soft skill dei professionisti e delle organizzazioni e capire se le realtà che fanno raccolta fondi considerino il fundraising come parte integrante della propria mission. E la risposta è Sì nel 64% dei casi.