Colletta18, donati 16,7 mln di pasti

Il popolo della Colletta, quello che ogni anno nell’ultimo sabato di novembre si mobilita per donare cibo a chi non ce l’ha, non ha tradito le attese. E la risposta alla proposta di un gesto corale di responsabilità in occasione della 22esima Giornata Nazionale della Colletta Alimentare che si è tenuta sabato 24 novembre in circa 13mila supermercati italiani è stata – come sottolinea una nota di Fondazione Banco Alimentare onlus che organizza l’iniziativa – “festosa”. Oltre 5 milioni di persone sono state accolte da un esercito di 150mila volontari con un’età media di 36 anni. "Scolaresche, giovani, anziani e intere famiglie a cui va il più sentito ringraziamento per aver reso possibile la riuscita di questo evento straordinario", continua la nota.